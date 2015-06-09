ОБСЕ подтвердила решение Азербайджана закрыть офис организации в Баку

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Мы услышали позицию Азербайджана, высказанную четко и ясно, и думаем, что делать дальше. Но это довольно срочный вопрос. Нам дали один месяц, так что действия надо предпринимать срочно", — сказал сотрудник пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма.

В понедельник состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждался данный вопрос.

Шарма объяснил, что в своей деятельности на местах ОБСЕ опирается "на добрую волю принимающей стороны".

Читайте такжеВ ОБСЕ объяснили уход спецпредставителя организации в Украине - СМИОн дополнил, что ОБСЕ впервые сталкивается с ситуацией, когда офис должен быть закрыт до истечения его мандата. Принятый консенсусом всех государств-участников ОБСЕ мандат офиса координатора программ ОБСЕ в Баку истекает 31 декабря этого года.

"В каком-то смысле она (эта ситуация) застала нас врасплох. Сейчас государства-участники ОБСЕ работают над этим в срочном порядке. Ситуация прояснится где-то через неделю", — сказал Шарма.

Читайте такжеАзербайджан не будет вступать в Евразийский экономический союзКак сообщал УНИАН ранее, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич соглашается, что нынешний кризис в Европе является худшим с момента завершения Холодной войны.