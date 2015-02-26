Глава ОБСЕ: Нынешний кризис в Европе - худший со времени Холодной войны

«Европейская безопасность находится в критическом состоянии. Нашим главным приоритетом является кооперация в работе ОБСЕи предотвращение эскалации кризиса в Украине и вокруг нее. Мир и безопасность в Европе является нашей общей ответственностью», - сказал Дачич во вторник, 26 февраля, во время выступления в Хельсинкской комиссии США в Вашингтоне, пишет Радио Свобода.

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Отношения между Западом и Москвой ухудшились в прошлом году, после российской аннексии Крыма.

16 марта 2014 года при военной и политической поддержке России в Крыму произошел неконституционный и не признанный ни международным сообществом, ни Украиной «референдум о самоопределении Крыма.

21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации».

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва любые обвинения отвергает. Россия лишь отмечает, что на Донбассе могут быть российские «добровольцы».