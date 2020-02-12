В Сирии в результате атаки российской авиации погибли 15 мирных жителей: среди них 8 детей (видео)

В Кремле убеждают, что "войска Асада уничтожают террористов".

Войска Асада при поддержке авиации РФ опять атаковали сирийскую провинцию Идлиб. В результате авиаударов погибли и ранены десятки людей, в том числе дети.

Об этом 12 февраля сообщили на странице в Twitter The White Helmets.

По данным гражданской обороны Идлиба, в результате очередных авиаударов РФ погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, среди них восемь детей. Кроме этого, различной степени тяжести ранения получили еще свыше полусотни людей.

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"15 человек, в том числе 8 детей погибли вчера, а 54 были ранены в результате обстрела "военной машиной смерти" России и режима Асада сельской местности на северо-западе Сирии", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "войска сирийского правительства наносят удары в Идлибе только по террористам".

"Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", - сказал он. Песков добавил, что эти удары имеют целью "нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда".