Не скрывал секс с подростками: французского писателя обвинили в педофилии 40 лет спустя

Литератор называл детей "особым третьим полом" и писал, что "самые чувственные существа", которых он знал в своей жизни, это 12-летний мальчик и 15-летняя девочка.

83-летнего французского писателя Габриэля Мацнева вызвали в суд в рамках расследования дела о педофилии. Поводом для расследования стала опубликованная в январе книга Ванессы Спрингоры «Согласие», в которой она рассказала о своих отношениях с Мацневым.

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Отмечается, что на момент описанных в книге событий ей было 14, а Мацневу 50. В «Согласии» описано, как Мацнев встречал ее после школы и как они жили в отеле, избегая полиции, получившей сообщения о том, что у писателя отношения с несовершеннолетней. При этом Спрингора считает, что Мацнев не боялся уголовного преследования – он был уверен, что его поддержит президент Франции Франсуа Миттеран.

Мацнев никогда не скрывал того, что у него были отношения с несовершеннолетними – он многократно описывал это в своих текстах. В 1974 году вышло его эссе «Младше 16», в котором он называл детей «особым третьим полом» и писал: «Самые чувственные существа, которых я знал в своей жизни, это 12-летний мальчик и 15-летняя девочка».

Известно, что в середине 1980-х на Филиппинах он занимался секс-туризмом и покупал услуги мальчиков 8-12 лет.

После отношений со Спрингорой писатель продолжил публиковать тексты, в которых описывал свои связи с несовершеннолетними. По словам Спрингоры, это травмировало ее еще больше. Сам писатель заявил, что занимался сексом с ней по обоюдному согласию.

Отмечается, что писатель узнал о публикации «Согласия» за несколько месяцев и покинул Францию. Сейчас он живет в одном из отелей на итальянском побережье.

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