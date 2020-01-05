"Самая горячая на ТВ": экс-телеведущая обвинила Трампа в домогательствах (видео)
Бывшая ведущая телеканала Fox News Кортни Фрил утверждает, что Трамп предлагал ей прийти в его офис, чтобы поцеловаться не по ее желанию.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кортни Фрил призналась в домогательствах в своей новой книге.
По словам женщины, еще до того, как Трамп стал президентом, он пригласил ее по телефону быть членом жюри на конкурсе красоты "Мисс США". Кортни Фрил отказалась, а Трамп в ответ назвал ее "самой горячей женщиной на телеканале".
Стоит отметить, что Дональда Трампа с начала его президентства в домогательствах обвинили более двух десятков женщин - это его помощницы, актрисы и фотомодели.
Как сообщал УНИАН, бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на него в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016 года без ее согласия.