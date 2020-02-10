Из-за урагана самолет из Нью-Йорка в Лондон долетел за рекордно короткое время

Средняя продолжительность полета по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.

Пассажирский самолет Boeing 747 авиаперевозчика British Airways совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время, в частности, за 4 часа 56 минут. Причиной стал попутный штормовой ветер - урагана "Зиара", ставший сильнейшим в Великобритании за последние семь лет.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на The Independent, судно из-за сильного ветра развило максимальную скорость до 825 миль в час (1327 км/ч). До этого рекорд принадлежал авиакомпании Virgin Atlantic, самолеты которой совершали этот рейс за 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минут. Хотя среднее время в пути между Нью-Йорком и Лондоном составляет около 6 часов 13 минут.

Консультант по авиации и бывший пилот British Airways Аластер Розеншайн отметил, что самолет достиг "феноменальной скорости". В свою очередь, в компании авиаперевозчика подчеркнули, что считают приоритетом не рекорды по скорости, а, прежде всего, безопасность пассажиров.

В British Airways также добавили, что подготовка пилотов позволила им осуществить полет на высокой скорости, используя погодные условия.

Утром 9 февраля ураган "Зиара" достигал скорости около 260 км/час. Непогода уже всколыхнула Великобританию и повлияла на работу железнодорожного транспорта и аэропортов. Ряд рейсов из-за сильного ветра и обильных дождей пришлось отменить.

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил на воскресенье, 9 февраля, по всей стране оранжевую степень штормовой тревоги в связи с приближением урагана "Зиара". Власть предупредила о возможности "ограниченных последствий" урагана для брюссельского аэропорта. Непогода может замедлить процедуры посадки пассажиров в самолеты.

Кроме того, граждан Германии предупредили о мощном урагане "Забине". По прогнозам, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 км\ч. Метеорологи предупреждают, что ураган может выкорчевывать деревья и срывать покрытие крыш.