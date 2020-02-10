В Германии из-за шторма "Забине" в аэропортах отменили сотни рейсов

Авиарейсы отменены в аэропортах Франкфурта, Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.

В Германии из-за шторма "Забине" были отменены сотни рейсов в аэропортах ряда городов

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеНа Европу обрушился мощный ураган (фотогалерея)

"В воскресенье было отменено около 180 рейсов в/из аэропорта Франкфурта", - сообщила пресс-секретарь оператора франкфуртского аэропорта.

По ее словам, количество отмененных рейсов составило около 15% из примерно 1 тысяч 200 запланированных рейсов в/из Франкфурта. На понедельник отменено порядка 140 рейсов, что составляет более десятой части от общего числа.

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa сообщил, что в понедельник до 13:00 по Гринвичу отменит рейсы на короткие и дальние рейсы из аэропорта Мюнхена.

Лоукост Eurowings приостановил полеты в аэропортах Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn также предупредил о серьезных сбоях в работе из-за урагана.

Как сообщал УНИАН, ураган «Забине», надвигающийся с Атлантики, достигнет северо-западных районов Германии предположительно около полудня 9 февраля. Метеорологи ожидают, что скорость порывов ветра на северном побережье страны составит до 120 километров в час. К вечеру ураган с порывами ветра от 103 до 118 километров в час достигнет линии Айфель, Нижний Рейн, Саар, а во вторую половину ночи - Баварии.

Наиболее сильные порывы ветра - от 120 до 175 километров в час - ожидаются в горной местности Германии. Во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами. Метеорологи предсказывают, что сильный ветер сохранится в Германии до середины будущей недели. В четверг ожидается подход к Германии нового циклона.