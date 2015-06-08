Великобритания может разместить на своей территории ракеты США из-за ухудшения отношений с РФ - СМИ

Такое заявление, как сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Daily Mail, сделал министр иностранных дел королевства Филип Хаммонд.

"Мы бы рассмотрели данный вопрос. Если бы он стоял на повестке дня, решение мы бы принимали совместно с США. Нам необходимо послать Владимиру Путину четкий сигнал о том, что мы не позволим ему переходить "красную черту", - цитирует Daily Mail заявление Хаммонда, которое он сделал в воскресенье.

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Глава МИД также выразил обеспокоенность возросшей активностью российских вооруженных сил и планами РФ разместить крылатые ракеты в Калининграде.

Вместе с тем Хаммонд добавил, что Западу не стоит "делать ненужных провокаций", а вопрос о размещении американских ядерных ракет в Великобритании является гипотетическим, так как любой подобный шаг вызовет опасения по поводу новой гонки вооружений холодной войны на фоне продолжающейся напряженности между с Россией и Украиной.