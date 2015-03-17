СМИ: Россия перебрасывает ракеты "Искандер" в Калининградскую область

13:28, 17 марта 2015
Мир
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В Российской Федерации в ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России оперативно-тактические комплексы "Искандер" перебазируют в Калининградскую область.

"Искандеры" в Калининградскую область доставят большие десантные корабли Балтийского флота / masterok.livejournal.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонном ведомстве России.

"Сухопутная группировка на Балтике будет усилена ракетными комплексами "Искандер" Западного военного округа, доставку которых осуществят большие десантные корабли Балтийского флота", - отметил источник.

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Кроме этого, источник также добавил, что для усиления рубежей в Арктике в рамках проверки осуществляется переброска двух усиленных полков и подразделений специального назначения ВДВ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент России Владимир Путин отдал указание на приведение с 08:00 по московскому времени Северного флота, отдельных соединений Западного военного округа и ВДВ в полную боевую готовность.

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