Террористы "Боко Харам" сменили название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства" - СМИ

Нападение произошло в субботу — исламисты с 10 моторных каноэ высадились на острове и вступили в бой с гарнизоном, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Военные понесли тяжелые потери.

Лидер группировки Абубакар Шекау поклялся в верности «Исламскому государству» (ИГ) еще в начале марта, но название "Западноафриканская провинция "Исламского государства" (Islamic State's West Africa Province, ISWAP) появилось в листовках боевиков только сейчас.

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Не исключено, что укрепление связей с ИГ приведет к активизации деятельности исламистов в Африке.

Исламистская группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») была создана в 2002 году. Она действует в основном на территории Нигерии и в соседних с ней странах. Сторонники бывшей «Боко Харам», а ныне ISWAP, выступают за введение шариата и борьбу с влиянием Запада. Группировка стоит за большинством терактов, совершаемых в регионе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нигерии боевики "Боко Харам" похитили более 400 женщин и детей.