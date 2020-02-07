Пентагон обвинил РФ и Китай в попытке "переписать мировой порядок"

Марк Эспер заявил, что Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются «переписать мировой порядок», нарушая суверенитет соседних государств.

Об этом он сказал во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса

По его словам, Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.

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«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер.

Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».