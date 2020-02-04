Длинный ряд трупов в мешках: появились жуткие кадры из крематория в Ухане, где свирепствует коронавирус (видео)

Число инфицированных вирусом в мире людей перевалило за 20 тысяч.

В сети опубликовали видеозапись из крематория китайского города Ухань, откуда берет начало распространение опасного коронавируса нового типа.

Читайте такжеКитай попросил у ЕС помощи для борьбы с коронавирусом (видео)Ролик размещен в Telegram-канале «Протесты в мире».

«Человек за кадром поёт песню Джеки Чана «My country doesn’t seem sick at all» («Моя страна совсем не кажется больной»)», – отмечается в подписи к записи.

На видео видно ряд из коек с накрытыми человеческими телами в помещении крематория.

Полную запись можно посмотреть по ссылке.

Ранее УНИАН сообщал, что по последней информации, в мире зарегистрировано 20 тысяч 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальные.