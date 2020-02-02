Иран пригласил украинских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ – Зеленский

По словам президента, у украинской стороны есть ряд предостережений по этому поводу.

Иран пригласил украинских специалистов к расшифровке «черных ящиков» самолета авиакомпании «Международных авиалиний Украины», который сбили ракетой под Тегераном 8 января.

Читайте такжеПилот иранского самолета видел, как борт МАУ сбила ракета: опубликована записьОб этом заявил президент Владимир Зеленский, передает ТСН.

По его словам, приглашение поступило на дату 3 февраля этого года, но у украинской стороны есть ряд предостережений.

«Они приглашают уже в понедельник (3 февраля) лететь к ним в Иран. Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, истинной расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут: "зачем вам теперь черные ящики". Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны. И он сказал: "если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим". Я сказал: "мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять черные ящики"», – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что в случае, если украинские специалисты будут лететь в Иран, они должны иметь мандат, что при неполной расшифровке на месте, могут забрать «черные ящики».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.