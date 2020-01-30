Дочь Билла Гейтса вышла замуж за наездника из Египта (фото)

Мужем дочки Билла Гейтса стал известный египетский спортсмен, занимающийся верховой ездой с преодолением препятствий.

23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер Катарина Гейтс вышла замуж за наездника из Египта Найеля Нассара.

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Об этом она сообщила в своем Instagram.

На фотографии она сидит в снегу с египтянином, а на ее пальце блестит только что подаренное обручальное кольцо.

Дженнифер Гейтс - дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира с состоянием в 110 миллиардов долларов. Девушка получает медицинское образование в Стэнфордском университете.

Ее женихом стал 28-летний Найель Нассар - известный египетский спортсмен, занимающийся верховой ездой с преодолением препятствий. Он вырос в Кувейте и также получил образование в Стэнфордском университете.

Как сообщал УНИАН, миллиардер Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту» на Reddit и прислал жительнице американского Детройта 37 килограммов подарков на Рождество.