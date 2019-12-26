"Тайный Санта": Билл Гейтс прислал американке 41 подарок (фото)

Гейтс изучил интересы девушки – ее любимые книги, игры и фильмы, и прислал соответствующие подарки.

Миллиардер Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту» на Reddit и прислал жительнице американского Детройта 37 килограммов подарков на Рождество

Об этом сообщает Daily Mail.

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Пользователи Reddit уже который год играют в «тайного Санту» и анонимно присылают друг другу подарки на Рождество. Билл Гейтс присоединился к этой традиции в 2013 году.

В этом году он выслал 41 подарок общим весом 37 килограммов 33-летней Шелби, которая пишет на Reddit под никнеймом szor.

Предварительно Гейтс изучил интересы девушки – ее любимые книги, игры и фильмы. Девушка получила рукописную версию «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда с авторскими пометками на полях, много упаковок с печеньем Oreo, аксессуары по мотивам книг о Гарри Поттере, сувениры с персонажами «Звездных войн» и «Твин Пикса».

Кроме того, миллиардер сделал пожертвование Американской кардиологической ассоциации в память о матери Шелби, скончавшейся в марте 2019 года. Посылка от Гейтса оказалась такой большой, что американка не смогла сразу увезти ее на своей машине и забирала из почтового отделения частями.

«Я всегда думала, что было бы круто однажды получить подарок от Билла Гейтса, но не ожидала, что это случится со мной», - призналась девушка.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9vpic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

Как сообщал УНИАН, главный Санта-Клаус мира уже отправился из Лапландии с подарками.