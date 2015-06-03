Президентом Латвии избран Раймонд Вейонис

На президентский пост претендовали четыре кандидата. Для определения победителя понадобилось пять раундов, поскольку в первом раунде абсолютного большинства голосов собрать не сумел никто, и в дальнейшем кандидаты выбывали по одному, передает русская служба Би-Би-Си.

Латвия является парламентской республикой.

Читайте такжеЛатвия заявила о готовности направить своих солдат в качестве миротворцев в Украину

Президента в ней раз в четыре года избирает сейм.

Вейонис станет пятым президентом Латвии с момента провозглашения ее независимости и сменит на этом посту Андриса Берзиньша.