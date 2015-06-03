Президентом Латвии избран Раймонд Вейонис
19:21, 03 июня 2015Мир
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Латвийский сейм избрал президентом страны Раймонда Вейониса, возглавлявшего до этого Министерство обороны.
Раймондс Вейонис / kasjauns.lv
На президентский пост претендовали четыре кандидата. Для определения победителя понадобилось пять раундов, поскольку в первом раунде абсолютного большинства голосов собрать не сумел никто, и в дальнейшем кандидаты выбывали по одному, передает русская служба Би-Би-Си.
Латвия является парламентской республикой.
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Президента в ней раз в четыре года избирает сейм.
Вейонис станет пятым президентом Латвии с момента провозглашения ее независимости и сменит на этом посту Андриса Берзиньша.
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