Война в Сирии: Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей

Президент Турции напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в Сирии.

Об этом Эрдоган заявил журналистам, которые сопровождают его во время визита в страны Африки, передает «Анадолу».

Особое внимание турецкий лидер уделил ситуации в провинции Идлиб, где силы Асада, поддерживаемые Россией, ведут масштабное наступление.

Эрдоган отметил, что если Москва считает Анкару стороной договоренностей, то должна выразить четкую позицию относительно зоны деэскалации в Идлибе.

«Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», — подчеркнул он.

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Также президент Турции напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.

«Наше терпение заканчивается. Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги. Турция не хочет захватывать сирийские территории. Для нас важно положение простых сирийцев, которых надо спасать. Турция надеется, что Россия в ближайшее время сделает соответствующие предупреждения режиму Асада», — сказал Эрдоган.

Он выразил кардинальное несогласие с заявлениями России о том, что бои в Идлибе идут против террористов.

«Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, окажется, что все 4 миллиона жителей Идлиба — террористы. На самом деле эти люди бежали он насилия режима Асада», — отметил турецкий лидер.