Авиакомпания Air India обязала новых пилотов и стюардесс заниматься йогой

Индийская государственная авиакомпания Air India ввела занятия по йоге для новых членов экипажей, которые в настоящее время проходят обучение, передает Lenta.ru со ссылкой на The Economic Time.

«Мы впервые добавили йогу в программу подготовки, так как считаем, что она дисциплинирует, а также помогает справиться со стрессом на работе», — сообщил изданию представитель Air India. По его словам, все новые сотрудники должны посещать занятия по йоге в 6:30 утра.

В авиакомпанию недавно приняли 78 пилотов и 300 других членов экипажей.

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Как отмечает Time, после прихода к власти в 2014 году премьер-министр Индии Нарендра Моди старается сделать йогу более популярной в стране. Правительство организовало для госслужащих бесплатные занятия по йоге. На 69-й сессии Генассамблеи ООН он предложил учредить Международный день йоги. По словам главы индийского правительства, «йога может изменить к лучшему образ жизни людей, пробудить в них чувство ответственности». Впоследствии этот праздник решили отмечать 21 июня.

«Давайте вместе поработаем над тем, чтобы первый Международный день йоги завершился успешно. Я призываю всех принять участие», — написал Моди в своем микроблоге.

Let's work together & make 1st ever International Day of Yoga a success. I request people from all walks of life to actively participate. — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2015

Ожидается, что 21 июня премьер-министр Индии, который считается большим любителем йоги, проведет в центре Нью-Дели 35-минутное открытое занятие.

В ноябре 2014 года в Индии появилось министерство, целью которого стала популяризация традиционной индийской медицины, йоги и аюрведы. Сообщалось, что на нужды ведомства в 2014-2015 финансовом году правительство выделило 10,69 миллиарда рупий (примерно 174 миллиона долларов).