СМИ: в России задержали связанного с ЛНР казачьего атамана за "контрабанду оружия из Украины"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Атаман был задержан по пути из Ростовской области, в его машине были обнаружены около десяти автоматов и гранаты, сейчас он помещен в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Чуреков планировал продать оружие и боеприпасы в Ставропольском крае.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" зачистили область от "казаков" атамана Козицына - ФедичевКак пишет российское агентство, судя по обращениям Чурекова, выложенным в открытом доступе в интернете, задачей "Кавказской казачьей линии" он называет борьбу с радикальным исламом на Северном Кавказе, а девизом организации - "Любовь людям!".

Как свидетельствуют его высказывания, доступные в сети, Чуреков считает казаков отдельным этносом и выступает за создание казачьих автономий.

По сообщениям сепаратистских ресурсов, в апреле этого года Чуреков присутствовал в Луганске и принимал участие в праздновании годовщины захвата СБУ.

Как рассказал Чуреков в Луганске, его люди принимали участие и в захвате Крыма и в войне на востоке. "Более 500 казаков добровольцев и сейчас у вас находятся", - заявил он.