The Economist: образ Украины в кремлевской пропаганде изменился

К такому выводу пришло британское издание The Economist, статью которого цитирует МедиаСапиенс.

В частности, ранее Украину рисовали как "неонацистское государство, солдаты которого сжигают села и распинают детей" на востоке страны.

Читайте такжеДочь Немцова рассказала о российской пропаганде и войне в УкраинеСейчас же в российских СМИ Украина предстает как государство-неудачник, которое не может вернуть свои долги и нарушает нормы международного права, из-за чего заставляет паниковать своих западных партнеров.

Даже международные отношения описываются российским телевидением с удобной для кремлевской пропаганды стороны - так, недавний визит американского госсекретаря Джона Керри был представлен как триумф Кремля, хотя на Западе придерживаются совсем иной точки зрения, пишет издание.