В Северной Корее назначили нового главу МИД – СМИ
В Северной Корее министром иностранных дел назначен Ри Сон Гвон, который ранее занимал должность главы «комитета по мирному объединению страны».
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Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает корейское агентство Yonhap.
Журналисты допускают, что назначение нового министра может сигнализировать об изменении политики Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.
Ри Сон Гвон сменит на посту министра Ри Йонг Хо, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года. СМИ называют Гвона одной ключевых фигур в отношениях Пхеньяна и Сеула.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия.