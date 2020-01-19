В Северной Корее назначили нового главу МИД – СМИ

Журналисты допускают, что назначение нового министра может сигнализировать об изменении внешней политики Пхеньяна.

В Северной Корее министром иностранных дел назначен Ри Сон Гвон, который ранее занимал должность главы «комитета по мирному объединению страны».

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Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает корейское агентство Yonhap.

Журналисты допускают, что назначение нового министра может сигнализировать об изменении политики Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Ри Сон Гвон сменит на посту министра Ри Йонг Хо, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года. СМИ называют Гвона одной ключевых фигур в отношениях Пхеньяна и Сеула.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия.