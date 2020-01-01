Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия

Лидер Северной Кореи не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

Лидер КНДР, которая провела новое "важное испытание" на полигоне, Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

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"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", – приводит в среду его слова агентство ЦТАК, передает Сегодня.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий – большое достижение американской дипломатии.

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.