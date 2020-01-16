МВД расследует возможную незаконную слежку за экс-послом США Мари Йованович в Украине

Полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины.

Национальная полиция Украина начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец.

«МВД Украины, в соответствии с требованиями международного и национального законодательства, гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса Соединенных Штатов Америки», - отметил он.

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В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

«Как известно, Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович за ней будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США», - отметил Ленец.

Он отметил, что позиция Украины заключается в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, добавил Ленец, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства.

Он отметил, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории.

После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

«Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США», - пояснили в МВД.

Кроме того, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США, подписанном министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым и директором Федерального бюро расследований Кристофером Реем в апреле 2018 года, МВД обратилось к ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению.

По словам Ленца, в соответствии с международными механизмами, глава МВД Украины Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. «Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращение и рассчитывает на сотрудничество», - резюмировал он.

Как известно, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель заявил, что сообщения, которые опубликовали в рамках дела об импичменте Дональда Трампа, свидетельствуют о том, что за экс-послом США в Украине Йованович следили до того, как ее уволили.