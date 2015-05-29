Япония направила силы самообороны на остров, где извергается вулкан

Об этом заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает РИА Новости.

"Я вынужден был прервать свое участие в заседании парламента и в 10:15 (через 16 минут после начала извержения — УНИАН) дал указания правительству всем вместе приложить силы для обеспечения безопасности и эвакуации населения. Для спасения населения к острову направлены вертолеты сил самообороны и корабль службы безопасности на море", — сказал премьер.

Как ранее сообщал УНИАН, в Японии началось извержение вулкана Кутиноэрабу.

Японские метеорологи объявили пятый, максимальный уровень опасности извержения вулкана - он предполагает эвакуацию местного населения. Согласно кадрам японского телевидения, Кутиноэрабу выбрасывает столбы черного дыма.