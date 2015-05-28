Российские хакеры причастны к хищению данных налоговой службы США - СМИ

Об этом сообщает со ссылкой на источники.

По информации источником, во вторник налоговая служба США заявила о взломе компьютерной системы в результате чего организованные преступные группировки использовали похищенные личные данные для подачи фейковых заявлений на налоговые возмещения на общую сумму $50 млн, пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

В налоговой службе США отметили, что не будут раскрывать информации о ходе расследования дела.

Отмечается, что безопасность данных налогоплательщиков в США была проблемой номер один Федеральной налоговой службы.

В период с февраля по май преступники уже попытались получить доступ к налоговым отчетам о 200 тысячах граждан США, и примерно в половине случаев эти попытки были успешными.

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В налоговой службе уже заявили, что планируют уведомить всех пострадавших, что злоумышленники имеют данные об их номерах социального страхования и другой личной информации.

Также в службе собираются предложить 100 тысячам человек бесплатные услуги по кредитному мониторингу.