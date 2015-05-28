Российские хакеры причастны к хищению данных налоговой службы США - СМИ
Федеральная налоговая служба США считает, что к хищению налоговых деклараций более 100 тысяч американских гражданах причастны российские хакеры.
Об этом сообщает со ссылкой на источники.
По информации источником, во вторник налоговая служба США заявила о взломе компьютерной системы в результате чего организованные преступные группировки использовали похищенные личные данные для подачи фейковых заявлений на налоговые возмещения на общую сумму $50 млн, пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.
В налоговой службе США отметили, что не будут раскрывать информации о ходе расследования дела.
Отмечается, что безопасность данных налогоплательщиков в США была проблемой номер один Федеральной налоговой службы.
В период с февраля по май преступники уже попытались получить доступ к налоговым отчетам о 200 тысячах граждан США, и примерно в половине случаев эти попытки были успешными.
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В налоговой службе уже заявили, что планируют уведомить всех пострадавших, что злоумышленники имеют данные об их номерах социального страхования и другой личной информации.
Также в службе собираются предложить 100 тысячам человек бесплатные услуги по кредитному мониторингу.