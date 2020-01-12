В борьбе с огнем погиб еще один австралийский пожарный

От масштабных пожаров в Австралии уже погибли по меньшей мере 27 человек.

Масштабные лесные пожары в Австралии унесли жизни еще одного огнеборца.

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Как сообщает DW, пожарный с 40-летним опытом работы погиб 11 января в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей. Трагическую новость сообщил представитель пожарной службы штата Крис Хардмен.

Сейчас Число погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек.

В то же время погодные условия в регионе немного смягчились, и пожарные получили возможность немного отдохнуть.

В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, стих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров. Спасатели смогли взять под контроль пожар площадью более полумиллиона гектаров, бушующий на северо-западе от Сиднея с конца октября.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года. По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли 27 человек и очень много животных.