В Австралии создадут королевскую комиссию для расследования причин лесных пожаров

Премьер страны объявил о начале проведения расследований причин пожаров.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложит создать специальную королевскую комиссию по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров.

Об этом он рассказал во время интервью изданию ABC, сообщает ТСН.

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Моррисон, в частности, объявил о начале проведения расследований причин пожаров. Отвечая на вопрос о том, должна ли это быть Королевская комиссия, он ответил положительно.

"Я думаю, что это то, что будет необходимо, и я приму предложение по данному вопросу через кабинет министров, но это должно быть сделано после консультаций со штатами", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года. По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли 27 человек и очень много животных.

6 января в МИД Украины заявили, что правительство готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в частности для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.