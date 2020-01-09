Handelsblatt: Версия о падении самолета МАУ в Иране из-за технической неисправности маловероятна

Немецкий эксперт допускает, что на борту украинского самолета что-то произошло, что вызвало хаос в кабине пилотов.

Украинский пассажирский самолет разбился в Иране. Все, кто был на борту, погибли. Тегеран говорит о неисправности двигателя. Но немецкий эксперт по авиации не верит в эту версию.

Об этом пишет Handelsblatt, напоминая, что вскоре после катастрофы в сети появилось непрофессиональное видео, на котором видно, как Boeing 737-800 якобы загорелся еще в небе. На основании этого телеканал Al Hadath из Иордании без ссылки на источники опубликовал сообщение в Twitter о том, что украинский самолет сбили иранские силы ПВО. Мол, они были в режиме повышенной боевой готовности после ракетного обстрела базы США в Ираке. Но здесь стоит напомнить, что отношения между Иорданом и Ираном довольно напряженные.

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У Тегерана наготове было другое объяснение. Самолет мог разбиться из-за технических проблем. Якобы загорелся один из двигателей. И пилот из-за этого потерял контроль над самолетом. Но эксперт по вопросам авиации Корд Шелленберг из Гамбурга не верит в такое объяснение.

"Опыт показывает, что предыдущие оценки часто оказываются ошибочными. Нам стоит дождаться первых официальных результатов расследования, которые должны появиться через 30 дней, согласно международным соглашениям", - сказал он.

Шелленберг указывает на то, что в настоящее время отсутствуют убедительные фото обломков украинского самолета, которые могли бы дать исчерпывающую информацию о характере повреждений. Только так можно было бы понять, как загорелся самолет и было ли какое-то внешнее воздействие на него. Пока же известно не много фактов. Самолет не был старым. То есть при должном уходе он должен быть в хорошем техническом состоянии. По данным сайта Flightradar, Boeing 737-800 был совершенно новым, когда компания-производитель передала его украинскому перевозчику МАУ в 2016 году. Эта модель на поколение моложе, чем пресловутый Boeing 737 Max, которого во всем мире сняли с рейсов после двух катастроф. Поэтому в случае с украинским лайнером в Иране не стоит искать причины в плохом программном обеспечении более новой модели Max.

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Шелленберг отмечает, что Boeing 737-800 считаются одними из самых надежных самолетов в мире.

"Самолет, который потерпел катастрофу, точно был в хорошем состоянии. Незадолго до аварии он был в Париже, Милане и Лондоне. Для входа в воздушное пространство ЕС нужно соответствовать строгим техническим требованиям", - сказал немецкий эксперт.

Впрочем, у Boeing 737-800 наблюдались проблемы с двигателями. В апреле 2018 года у самолета авиакомпании Southwest Airlines отказал и развалился один из двигателей. Детали повредили крыло и фюзеляж, а также пробили один из иллюминаторов. Из-за этого один из пассажиров на борту пострадал и потом умер от травм.

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Тем не менее, даже этот случай доказывает, что выход из строя одного из двигателей не должен привести к катастрофе, как в случае с самолетом из Украины. Ведь после повреждения самолет Southwest Airlines приземлился в Филадельфии. На самом деле Boeing 737-800 может лететь и приземлиться даже с одним двигателем.

Подозрение вызывает то, что экипаж не подал сигнал тревоги. Это свидетельствует о том, что на борту произошли определенные события, которые вызвали хаос в кабине пилотов. На фото с места падения лайнера видны сильно поврежденные двигатели. Но вопрос о том, стали ли они такими еще в воздухе, остается открытым.