В Иране заявили, что не расторгают ядерную сделку, несмотря на несоблюдение обязательств

Тегеран заявил, что может вернуться к полному соблюдению соглашения при условии снятия санкций.

Ядерное соглашение между Ираном и шестью государствами не расторгнуто, несмотря на решение Тегерана отказаться от предусмотренных им ограничений по обогащению урана.

Об этом заявил во вторник замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет Голос Америки со ссылкой на IRNA.

В воскресенье Иран заявил, что еще на шаг отходит от соблюдения своих обязательств по соглашению, хотя и намерен продолжать сотрудничество с МАГАТЭ. Это заявление прозвучало на фоне резкой эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном после того, как в пятницу в результате американского удара в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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Иран, настаивающий, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, уже нарушил ряд предусмотренных соглашением ограничений в ответ на выход Вашингтона из международного пакта и восстановление санкций.

"Ядерное соглашение еще не умерло. Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения, но это будет зависеть от прекращения санкций и от получения экономической выгоды благодаря соглашению", - сказал Аракчи.

Европейские страны, подписавшие соглашение, на этой неделе могут запустить процесс урегулирования споров, который может привести к введению новых санкций в отношении Тегерана со стороны ООН, сообщили в понедельник европейские дипломаты.

Иран критикует Великобританию, Францию и Германию за то, что они не спасли соглашение, защитив иранскую экономику от американских санкций.