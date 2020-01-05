Иран заявил о выходе из ядерной сделки

Иран планирует обогащать уран без ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года.

Правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, подписанной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.

Тегеран заявляет, что готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций, а также напрямую связывает свое решение с убийством в пятницу высокопоставленного генерала Касема Сулеймани, передает BBC.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, [...] а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в заявлении правительства.

Иранские власти добавили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

Кроме того, как заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, Тегеран также должен добиться, чтобы США ответили за убийство генерала Касема Сулеймани.

Читайте такжеВ Иране над мечетью подняли красный флаг мести (видео)

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".