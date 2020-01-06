Российский ракетный крейсер не смог пришвартоваться в Стамбуле (фото, видео)

После неудачной попытки крейсер вернулся на стоянку в Мраморном море.

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.

Читайте такжеВ РФ при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали восемь человекОб этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко в Facebook.

«Стамбульские невзгоды и приключения ракетного крейсера «Маршал Устинов» – плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле – не закончились. Около 11:00 (киевское время) 6 января целых 4 турецких буксира честно пытались помочь поставить его на почетное место – военный причал на мысе Сарайбурна. Но... «не шмагли»... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море», – написал он.

Ранее УНИАН сообщал, как в декабре на российском крейсере «Адмирал Кузнецов» вспыхнул пожар.