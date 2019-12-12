В России горит крейсер "Адмирал Кузнецов" (видео)

На данный момент в результате пожара пострадали три человека.

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, произошел пожар.

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Об этом сообщает Mash.

Пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 120 кв. м.

К данному моменту удалось спасти шесть человек. Всего - трое пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, у двух других отравление. Масштабное задымление произошло из-за горящих кабелей, пожарным сложно найти, где начался пожар.

Telegram-канал 112 опубликовал кадры с места происшествия.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дыру размером четыре на пять метров.