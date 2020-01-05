В Канаде у самолета при взлете оторвалось шасси
14:44, 05 января 2020Мир
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На борту самолета во время ЧП находились 52 человека.
Иллюстрация \ REUTERS
В Канаде самолет авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси.
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Как сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал CBC, на борту в это время находились 52 человека.
Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8. Самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней.
Самолету пришлось час летать над аэропортом, после чего его удалось посадить.
В результате происшествия никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...— Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.
2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr
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