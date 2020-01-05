В Канаде у самолета при взлете оторвалось шасси

На борту самолета во время ЧП находились 52 человека.

В Канаде самолет авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал CBC, на борту в это время находились 52 человека.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8. Самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней.

Самолету пришлось час летать над аэропортом, после чего его удалось посадить.

В результате происшествия никто из пассажиров и экипажа не пострадал.