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В Канаде у самолета при взлете оторвалось шасси

14:44, 05 января 2020
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал CBC, на борту в это время находились 52 человека. 

Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8. Самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней.

Самолету пришлось час летать над аэропортом, после чего его удалось посадить.

В результате происшествия никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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Теги: #Канада#самолет