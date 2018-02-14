На Гавайях пилотам удалось посадить самолет с двигателем, у которого оторвало обшивку (видео)

На его борту находились 370 пассажиров. Пилоты сообщили диспетчерам о поломке и просили на земле спасателей подготовиться к худшему.

Счастливый рейс – пролететь с двигателем без обшивки и успешно приземлиться на Гавайях. Самолет американской авиалинии "Юнайтед Еарлайнс" на остров летел из аэропорта Сан-Франциско. На его борту находились 370 пассажиров.

Читайте такжеУ Airbus A380 во время трансатлантического полета разрушилась обшивка двигателя (фото)Уже в небе над океаном у него отлетела обшивка и полностью раскрыла один из двигателей, передает ТСН. Прервать полет и просить экстренной посадки в таких условиях возможности просто не было, поскольку вокруг только вода.

Пилоты сообщили диспетчерам о поломке и просили на земле спасателей подготовиться к худшему. Однако все обошлось благополучно.