На Гавайях пилотам удалось посадить самолет с двигателем, у которого оторвало обшивку (видео)
18:45, 14 февраля 2018Мир
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На его борту находились 370 пассажиров. Пилоты сообщили диспетчерам о поломке и просили на земле спасателей подготовиться к худшему.
На Гавайях успешно приземлился самолет с обнаженным двигателем / ТСН
Счастливый рейс – пролететь с двигателем без обшивки и успешно приземлиться на Гавайях. Самолет американской авиалинии "Юнайтед Еарлайнс" на остров летел из аэропорта Сан-Франциско. На его борту находились 370 пассажиров.
Читайте такжеУ Airbus A380 во время трансатлантического полета разрушилась обшивка двигателя (фото)Уже в небе над океаном у него отлетела обшивка и полностью раскрыла один из двигателей, передает ТСН. Прервать полет и просить экстренной посадки в таких условиях возможности просто не было, поскольку вокруг только вода.
Пилоты сообщили диспетчерам о поломке и просили на земле спасателей подготовиться к худшему. Однако все обошлось благополучно.
На Гавайях успешно приземлился самолет с оголенным двигателем
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