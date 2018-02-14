На Гавайях пилотам удалось посадить самолет с двигателем, у которого оторвало обшивку (видео)

18:45, 14 февраля 2018
Мир
1106
Самолет американской авиакомпании чудом приземлился после поломки в небе / ТСН

Читайте такжеУ Airbus A380 во время трансатлантического полета разрушилась обшивка двигателя (фото)Уже в небе над океаном у него отлетела обшивка и полностью раскрыла один из двигателей, передает ТСН. Прервать полет и просить экстренной посадки в таких условиях возможности просто не было, поскольку  вокруг только вода.

Пилоты сообщили диспетчерам о поломке и просили на земле спасателей подготовиться к худшему. Однако все обошлось благополучно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#гаваях