В Малайзии обнаружили 139 могил нелегальных мигрантов

В Малайзии на границе с Таиландом нашли 139 могил, в которых, предположительно, находятся останки мигрантов. Захоронения расположены в 28 лагерях контрабандистов, перевозящих нелегалов. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на малайзийскую полицию, передает Lenta.ru.

Могилы были обнаружены в середине мая. По словам главного инспектора полиции Малайзии Халида Абу Бакара (Khalid Abu Bakar), в некоторых из них могут быть захоронены по несколько человек. Проводится эксгумация тел, чтобы установить личности умерших.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак (Najib Razak) заявил, что он серьезно встревожен из-за обнаружения захоронений, «возможно, имеющих отношение к контрабанде людей».

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В апреле на территории Таиланда недалеко от малайзийской границы были найдены десятки могил, а также лагеря контрабандистов, перевозящих мигрантов. После этого Бангкок принял жесткие меры против перевозчиков и им пришлось использовать морские пути для транспортировки нелегалов.

Большая часть мигрантов, отправляющихся в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю, — жители Бангладеш и Мьянмы. Бангладешцы едут в другую страну за заработком, а рохинджа — представители мусульманского народа в Мьянме — бегут от преследований со стороны буддистского большинства.

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за первые три месяца 2015 года на суда контрабандистов сели 25 тысяч жителей Бангладеш и рохинджа. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2014-го.