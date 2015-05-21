Во Франции предложили спасать мигрантов на построенных для России "Мистралях" – СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

"Это позволило бы сохранять максимальное количество жизней, а также рассматривать запросы на предоставление убежища на борту кораблей. И, если завтра в одной из средиземноморских стран случится кризис, у нас будет возможность послать корабли ("Мистрали") для спасения европейских граждан", - отметил французский политик. Он считает, что в этих целях на судах могут быть оборудованы госпитали.

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"Что значит 1 млрд евро для Европы, которая жалуется на отсутствие сил и кораблей", - задается вопросом Мариани.

Напомним, Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку и поставку в Россию двух вертолетоносцев типа "Мистраль"общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец - "Владивосток" - должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла план из десяти пунктов по итогам экстренной встречи глав МИД и МВД ЕС в Люксембурге, посвященной проблемам миграции в Средиземном море.