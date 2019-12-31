В российской Ингушетии неизвестные атаковали пост ДПС
21:46, 31 декабря 2019Мир
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Через эти события в Магасе отменили новогодние гуляния.
Госпитализировано трех правоохранителей и двух нападающих / фото ТСН.uа
В Ингушетии группа вооруженных людей совершила атаку на пост ППС в Магасе. Это произошло на въезде в город.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Неизвестные лица вечером 31 декабря подъехали на автомобиле и открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате нападения пострадали три сотрудника полиции, они находятся в реанимации. Госпитализированы также двое нападающих.
"В мэрии столицы Ингушетии решили отменить праздничные мероприятия в городе после того, что произошло", - подчеркивает издание.
В частности, не состоится новогодний концерт на площади Алания, а также фейерверк. В полиции отчитываются о том, что все личности нападавших уже установлены.
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