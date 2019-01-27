Кремль сам разжигает сепаратистские настроения в регионах РФ – эксперт

Списанием огромных чеченских долгов Кремль стимулирует центробежные движения внутри РФ.

Действия Кремля разжигают в регионах РФ сепаратистские настроения.

Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает «Обозреватель». Он напомнил, что Россия уже дважды пыталась усмирить Чечню силой, но только со второго раза им удалось договориться на нынешних условиях.

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"Я думаю, что на сегодняшний день, кто находится при власти в Чечне, тот же Кадыров, довольны существующими условиями. Ведь они могут выкачивать из россиян все, что захотят. Любой другой регион, который бы подал запрос на списание долгов, не получил бы этого", – пояснил Петренко.

По его словам, списанием огромных чеченских долгов Кремль стимулирует центробежные движения внутри РФ. Ведь если россияне видят, что в Чечне так можно, то почему Ингушетии и другим автономным республикам запрещено?

"Соответственно, сначала будут стимулироваться какие-то мелкие сепаратистские движения, а потом они будут перерастать в серьезную силу. Сегодня такая угроза действительно существует. Тем более, что россияне вынуждены удерживать Чечню такими методами. И это будут видеть другие автономии, которые будут понимать, как надо выбивать деньги из центра", – уверен эксперт.

А Третья Чеченская война, добавил Петренко, это вариант, который уже возможен в будущем, после того, как снимут Кадырова. В том числе физическими методами.

"Тогда произойдет определенное расслоение общества, возможно вернутся те кланы, которые были вынуждены уехать. Они и будут стимулировать эти настроения в Чечне", – подытожил он.