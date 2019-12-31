В Сирии за год погибло более 3,3 тысячи мирных жителей – правозащитники

По данным Сирийской правозащитной организации, большая часть сирийцев погибла от ударов армии режима Башара Асада и его союзника России.

В Сирии в 2019 году погибло 3 тыс. 364 мирных жителя, в том числе 842 ребенка и 747 женщин.

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Как сообщает агентство «Анадолу», об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) по итогам года.

По данным правозащитников, большая часть сирийцев погибла от ударов армии режима Башара Асада и его союзника России. В частности, жертвами армии режима Асада и проиранских группировок в Сирии стали 1 тыс. 497 человек, в том числе 333 женщины и 371 ребенок.

В результате ударов ВКС России погибли 452 мирных сирийца, в том числе 119 женщин и 112 детей.

Таким образом, жертвами армии режима Асада и его союзника России в целом стали 1 тыс. 949 сирийцев.

От рук отрядов курдской народной самообороны в Сирии погибли 164 мирных жителя, в том числе 50 детей и 32 женщины.

В результате ударов ВВС международной коалиции погибли 68 мирных сирийцев, в том числе 20 детей и 17 женщин.

От рук террористов «Исламского государства» в Сирии погибли 94 мирных жителя, в том числе 11 детей и восемь женщин.

Вооруженная оппозиция и группировки, выступающие против режима Асада, стали причиной гибели 70 гражданских лиц, в том числе 14 детей и восьми женщин.

В числе погибших - 17 представителей Управления гражданской обороны («Белые каски»), 13 представителей СМИ и 26 медработников.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 млн - беженцами.