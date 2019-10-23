Прекращение военной операции в Сирии: Трамп поручил снять санкции с Турции
19:44, 23 октября 2019Мир
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Накануне Турция заявила, что завершает наступление в Сирии после достигнутого соглашения с Россией.
Дональд Трамп / REUTERS
Читайте такжеФранцузские националисты призвали выгнать Турцию из НАТОПрезидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что США снимают с Турции санкции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
Об этом сообщает CNN.
«Я поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября в ответ на наступление Турции против курдов», – сказал он.
Как ранее сообщал УНИАН, Турция объявила, что прекращает военную операцию на северо-востоке Сирии после заключения сделки с Россией.
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