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Прекращение военной операции в Сирии: Трамп поручил снять санкции с Турции

19:44, 23 октября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такжеФранцузские националисты призвали выгнать Турцию из НАТОПрезидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что США снимают с Турции санкции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Об этом сообщает CNN.

«Я поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября в ответ на наступление Турции против курдов», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, Турция объявила, что прекращает военную операцию на северо-востоке Сирии после заключения сделки с Россией.

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Новость в сюжете: Наступление Турции на курдов в Сирии
Теги: #Трамп#Турция#Сирия