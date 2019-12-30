В Испании во время фестиваля прогремел взрыв: около 14 пострадавших (фото, видео)

Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться мешком с порохом.

В муниципалитете Сентелес вблизи Барселоны произошел взрыв во время традиционного фестиваля сосны, по меньшей мере 14 человек пострадали. Читайте такжеАвтобус с беларусами перевернулся на трассе в РФ: более 20 пострадавших Инцидент произошел 30 декабря, сообщает 24 канал со ссылкой на El Mundo. Как сообщается, взрыв произошел, когда один из участников фестиваля, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться мешком с порохом. Из-за взрыва 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, из них 3 – в тяжелом состоянии.

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