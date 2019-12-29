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В Эстонии слетел с трассы рейсовый автобус с 67 пассажирами: девять пострадавших

11:51, 29 декабря 2019
Мир
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В Эстонии попал в аварию забитый людьми автобус / err.ee, Nadine Martee

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Как сообщает ERR, в аварии пострадали девять человек, из которых четверо - граждане Латвии. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Автобус ехал из Санкт-Петербурга в Таллинн.

Отмечается, что инцидент произошел в 4:45 утра. По данным правоохранителей, водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность.

Ранее в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП при участии рейсового автобуса «Эталон» и автомобиля «Опель».

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Теги: #автобус#Эстония