В Эстонии слетел с трассы рейсовый автобус с 67 пассажирами: девять пострадавших
11:51, 29 декабря 2019Мир
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Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
В Эстонии попал в аварию забитый людьми автобус / err.ee, Nadine Martee
На шоссе Таллинн – Нарва в Эстонии съехал с дороги рейсовый автобус, в котором находились 67 человек.
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Как сообщает ERR, в аварии пострадали девять человек, из которых четверо - граждане Латвии. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Автобус ехал из Санкт-Петербурга в Таллинн.
Отмечается, что инцидент произошел в 4:45 утра. По данным правоохранителей, водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность.
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