Генсек НАТО проведет переговоры с Обамой 25-27 мая в Вашингтоне
Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит визит с 25 по 27 мая в Вашингтон, в ходе которого проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.
”Генеральный секретарь Йенс Столтенберг посетит Вашингтон с понедельника, 25 мая, по среду, 27 мая 2015 года. Он встретится с президентом США Бараком Обамой во вторник, 26 мая 2015 года”, - уточнила пресс-служба.
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Кроме того, Столтенберг проведет переговоры с госсекретарем США Джоном Керри, советником по национальной безопасности Сьюзан Райс, заместителем министра обороны Робертом Уорком.
”В четверг, 28 мая, генсек посетит базу ВВС в Джексонвилл (штат Флорида) и военно-морскую базу ”Кингс-Бей” в штате Джорджия. В пятницу, 29 мая, он посетит базу ВМС ”Мэйпорт” и поднимется на борт американского эсминца Carney”, - добавила пресс-служба.