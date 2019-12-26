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В Минске снова задержали организатора акций против интеграции Беларуси с РФ: 15 суток ареста

16:27, 26 декабря 2019
Мир
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Северинца арестовали на 15 суток / Фото: Белорусский партизан

Об этом в четверг сообщает правозащитный центр "Весна".

Сообщается, что около подъезда политика ожидали сотрудники ОМОНа, которые задержали его и увезли в РУВД. 

18 декабря его уже задерживали таким же образом - тогда на Северинца составили протокол за участие в акциях 7-8 декабря и сразу осудили на 15 суток. Однако после озвучивания решения суда политика отпустили, предупредив о недопустимости нарушения законодательства на массовых акциях. В результате Павел Северинец смог принять участие в новой акции за независимость 20 декабря. 

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Сегодня же его  осудили за призыв к участию в акции против интеграции, которая состоялась 7 декабря. Ему снова назначили 15-суточный арест и увезли  в Центр изоляции  правонарушителей для отбывания наказания.

Новые акции в Минске планируются на 29 декабря.

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Теги: #Минск#Беларусь#акции протеста