В Минске снова задержали организатора акций против интеграции Беларуси с РФ: 15 суток ареста

Его увезли в изолятор для отбывания наказания.

В Минске снова задержали одного из организаторов недавних акций против интеграции Беларуси с Россией Павла Северинца.

Об этом в четверг сообщает правозащитный центр "Весна".

Сообщается, что около подъезда политика ожидали сотрудники ОМОНа, которые задержали его и увезли в РУВД.

18 декабря его уже задерживали таким же образом - тогда на Северинца составили протокол за участие в акциях 7-8 декабря и сразу осудили на 15 суток. Однако после озвучивания решения суда политика отпустили, предупредив о недопустимости нарушения законодательства на массовых акциях. В результате Павел Северинец смог принять участие в новой акции за независимость 20 декабря.

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Сегодня же его осудили за призыв к участию в акции против интеграции, которая состоялась 7 декабря. Ему снова назначили 15-суточный арест и увезли в Центр изоляции правонарушителей для отбывания наказания.

Новые акции в Минске планируются на 29 декабря.