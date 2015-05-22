Die Zeit: Анти-агентская булава Путина

Об этом пишет Михаэль Туманн в своей статье «Анти-агентская булава Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Ни в одной стране агентов не считают приятными людьми. В государствах с паранойей постоянной угрозы, они – абсолютное зло, враги народа и разрушители государства. Агента разоблачают, изолируют и исключают из общества. Именно так поступили на этой неделе обе палаты российского парламента.

Анти-агентская булава – это новый закон, который – формальность – еще не подписал президент Путин. Новые пункты позволяют генеральному прокурору объявлять иностранные фонды, неправительственные организации (НПО) или, в крайних случаях, также компании «нежелательными организациями», если они представляют угрозу для «конституционного порядка» в России, ее обороноспособности и национальной безопасности. Красивая формулировка, которая позволяет параноидальным следователям даже безобидную конференцию объявить подозрительным действием.

Этот закон дополняет контроль нелюбимых Кремлем НПО. Российские организации, которые заботятся о правах человека, памяти и обмене, и якобы получают для этого деньги из-за рубежа, были зарегистрированы властями как агенты уже в 2012 году. С новым законом российским гражданам и предприятиям теперь будет крайне сложно поддерживать связь с иностранными организациями, не говоря уже о том, чтобы получать от них деньги. Стипендии, кампании против ВИЧ, юридические консультации и круглые столы зарубежных фондов в настоящее время рискуют получить ярлык «нежелательных». За нарушения грозят большие штрафы и тюремное заключение.

Здесь лопнула европейская мечта. В этом была надежда 1990 года, что европейские компании после падения железного занавеса могли бы сблизиться, схоже думать и чувствовать, в любом случае, постоянно взаимодействовать. Российские депутаты сейчас пытаются предотвратить большинство контактов с независимыми государствами или, по крайней мере, обесценить их. Серия законов об агентах возродила старый страх русских, что общаться с иностранцами опасно.

Россия во всех смыслах повернулась к Европе спиной. После аннексии Крыма она расторгла контракты по безопасности в Европе со времен Хельсинкских соглашений 1975 года. Теперь российский парламент взялся за второй основной закон Европы, который должен принести нам мир и безопасность - общение граждан. За агентскими законами, как зомби, маячит плохая старая идея международных отношений, которые существуют только между дипломатами и главами государства. Остается лишь отчуждение.

Теперь можно сказать, Россия изолирует себя. Это правда - но не вся. Если осмотреться в мире, то приходит пугающее осознание того, что Россия не одинока в своей изоляции. Во время, когда электронные письма и текстовые сообщения доставляются по всему миру в считанные секунды, мы наблюдаем постепенную инкапсуляцию многих государств. В Египте, иностранные НПО преследуются при новом президенте Абдель Фатах аль-Сиси, их спектр действия систематически ограничивают. В Китае фонды и гражданские организации уже давно подозревают в нанесении ущерба национальным интересам.

Уже давно сформировался альянс авторитарных режимов, для которых свободное общение их граждан с гражданами других государств «нежелательно».

Это требует переосмысления на Западе. Нашу надежду на то, что мы могли бы привлечь общества других стран для открытого обмена и, следовательно, снизить напряженность, противоречия и недоразумения, систематически уничтожают. Мы обнаружили, что авторитарные государства старательно используют возможности обмена и свободной работы в западных странах. Россия и Китай работают со своими «ГОНГО» (организованными государством НПО), их иностранные СМИ все чаще присутствуют в Европе и Америке. Только они хотят двигаться в противоположном направлении.

Запад не должен отвечать запретом деятельности российских и китайских организаций, как это распространено в России и Китае. Авторитарные государства всегда проигрывали в свободной конкуренции идей. Но только потому, что у Запада всегда были новые идеи.