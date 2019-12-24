Президента Бразилии госпитализировали после неудачного падения
12:09, 24 декабря 2019Мир
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Бразильские СМИ сообщают, что Жаир Болсонару подскользнулся в ванной и ударился головой.
Жаир Болсонару / REUTERS
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он неудачно упал в президентской резиденции.
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Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу президента, Болсонару доставили в столичную больницу вооруженных сил и провели тщательный осмотр головы. Медики никаких проблем не обнаружили.
Несмотря на это, президент пробудет под медицинским наблюдением от 6 до 12 часов.
Официальное заявление не содержит подробностей инцидента, но бразильские СМИ сообщают, что Болсонару подскользнулся в ванной и ударился головой.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару критически высказался в адрес 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг.
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