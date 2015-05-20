Разведка США рассекретила переписку "террориста номер один"

Среди опубликованных материалов — переписка террориста с членами семьи, другими руководителями «Аль-Каиды» и прочих террористических группировок. Кроме того, был обнародован список англоязычных книг, аналитических докладов и американских правительственных документов, хранившихся в электронной библиотекебен Ладена.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации CNN.

Как следует из рассекреченных материалов, «террорист номер один» до конца жизни ставил главным приоритетом «Аль-Каиды» убийство американцев, а не создание исламского государства. Так, в недатированном письме он призывал джихадистов в Северной Африке сконцентрироваться на терактов в американских посольствах и компаниях в Того и Сьерра-Леоне.