В администрации Обамы отвергают обвинения во лжи о смерти бен Ладена

Статья журналиста Сеймура Герша, опубликованная 10 мая в британском издании London Review of Books, переполнена «неверными и безосновательными утверждениями», сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Нед Прайс, которого цитирует Радио Свобода.

Герш пишет, что администрация США тайно сотрудничала с пакистанскими спецслужбами для ликвидации бин Ладена, а руководители пакистанской армии и разведки знали о таких планах.

Читайте такжеЖурналист: США исказили обстоятельства смерти бен Ладена - BBC«Как мы уже говорили тогда, осведомленность относительно этой операции была ограничена очень узким кругом высокопоставленных лиц США. Президент с самого начала решил не сообщать любому другому правительству, включительно с правительством Пакистана, который и не был проинформирован, пока рейд не состоялся», – подчеркнул спикер.

Прайс добавил, что США и Пакистан продолжают оставаться партнерами в совместных усилиях по уничтожению «Аль-Каиды».