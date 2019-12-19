Михаил Горбачев попал в больницу
15:38, 19 декабря 2019Мир
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Горбачев уже попадал в больницу в этом году.
Михаил Горбачев / УНИАН
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу.
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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Мое здоровье требует нахождения в больнице», - сказал Горбачев журналистам.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года стало известно, что Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Напомним, 15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.
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