"Джокер", которого заслужили: в США голый мужчина устроил хаос на улицах города

В итоге мужчину отправили в больницу, его ждет суд.

Житель американского города Халландейл-Бич, штат Флорида, устроил хаос на улицах и привлек внимание полицейских.

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Об этом сообщает WPLG.

По словам очевидцев, сначала они услышали драку на втором этаже дома. После этого с балкона выпал голый мужчина, который оказался неким Уолтером Мартином. После этого Мартин подбежал к одной из машин на паркинге, залез на крышу и проехал так один квартал.

Дальше Мартин устроил драку с охранником парковки, после которой ему удалось угнать джип. К этому времени подключилась полиция. Во время погони Мартин протаранил полицейский автомобиль. В ответ правоохранители сделали несколько выстрелов, но не попали по преступнику.

После еще одной короткой погони Мартин сдался. Мужчину отправили в больницу, его ждет суд.

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